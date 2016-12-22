Первую демозапись Дэвида Боуи продали на аукционе за £40 тыс.

Первая демозапись британского музыканта Дэвида Боуи ушла с молотка на аукционе в Великобритании за £39,4 тыс. Об этом сообщает The Guardian.

Как пишет газета, торги прошли в аукционном доме Omega Auctions. Изначально стоимость лота оценивалась в £10 тыс., однако итоги торгов превзошли все ожидания экспертов.

Запись песни I Never Dreamed в исполнении 16-летнего Дэвида Боуи была случайно обнаружена в старой хлебной корзине музыкантом Дэвидом Хэдфилдом, с которым Боуи вместе играл в группе The Konrads.

По словам Хэдфилда, эта песня была подготовлена для прослушивания в звукозаписывающей компании Decca Records, где Боуи впоследствии получил отказ.

Дэвид Боуи скончался в возрасте 69 лет в январе 2016 года после продолжавшейся полтора года борьбы с раком. За два дня до смерти он выпустил свою 25-ю пластинку, которая после кончины музыкант получила все пять наград «Грэмми», на которые была номинирована.