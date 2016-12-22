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Суд арестовал обвиняемого в нападении на полицейского на акции Навального
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Суд арестовал обвиняемого в нападении на полицейского на акции Навального
Общество, 22:34
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Суд арестовал обвиняемого в нападении на полицейского на акции Навального

Хамовнический суд Москвы отправил под арест до ноября 36-летнего Василия Костылева, которого обвиняют в нападении на сотрудника полиции во время не согласованной властями акции сторонников оппозиционера Алексея Навального, направленной против пенсионной реформы, сообщили РБК в пресс-службе суда.

«Избрать в отношении Костылева меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 9 ноября 2018 года», — заявил судья.

В ходе заседания защита Костылева просила отправить его под домашний арест, мотивируя это тем, что его положительно характеризуют по месту жительства, у него на иждивении имеются жена и ребенок 2016 года рождения.

Следствие считает, что 9 сентября мужчина ударил одного сотрудника полиции в лицо, а также ударил и схватил за шею другого полицейского. Ему вменяют ч. 1 ст. 318 УК России (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти или его близких).

Ранее Хамовнический суд до 9 ноября арестовал обвиняемого в нападении на сотрудника Росгвардии на акции Навального в Москве. Сторона обвинения считает, что 24-летний Виктор Федосеев ударил росгвардейца в ухо и оставил на нем рваную рану.

Как прошли акции против пенсионной реформы в Москве и других городах Еще 7 фото
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Акция сторонников Навального прошла в более чем 20 городах России 9 сентября, в единый день голосования. Митинги не согласовали в большинстве из городов; по данным «ОВД-Инфо», за участие в несанкционированных акциях в этот день в России задержали около 1,2 тыс. человек. При этом больше всего задержаний было в Санкт-Петербурге — 623 человека, однако в МВД заявляют, что в этом городе задержали только 100 демонстрантов.

Теги: митинг , нападение на полицейского
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