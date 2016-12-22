ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 70,90 68,83 EUR Нал. 81,98 79,89 USD Бирж. 69,60 -0,97 EUR Бирж. 80,68 -1,15 USD ЦБ. 69,97 +0,11 EUR ЦБ. 81,39 +0,72 EUR/USD 1,16 -0,00 BTC/USD Бирж. 6241,10 -23,30 IMOEX 2335,19 -0,03% RTSI 1055,90 +1,19% Brent 78,63 +1,47% DJIA 26013,82 +0,61% Nasdaq 7970,07 +0,58%
Пользователи Viber пожаловались на неполадки в работе мессенджера
Лента новостей
Пользователи Viber пожаловались на неполадки в работе мессенджера 19:52, Технологии и медиа СК начал проверку из-за посадки в Симферополе самолета с неисправностями 19:42, Общество Отток капитала из России вырос почти в три раза 19:21, Экономика Новым ректором РГГУ назначили Александра Безбородова 19:20, Общество Угрозы Трампа не дают акциям расти: торги в Нью-Йорке открылись в минусе 19:04, Quote В Колумбии задержали забравшегося на здание банка руфера из России 18:56, Общество Суд продлил домашний арест двум фигуранткам «дела «Нового величия» 18:47, Общество Песков объяснил исчезновение стенограммы разговора Путина с сайта Кремля 18:41, Политика В «МегаФоне» рассказали о временном сбое 18:36, Технологии и медиа Роман Шмаков — РБК: как устроен современный рынок дата-центров 18:24, РБК и Schneider Electric ФАС признала рекламу презервативов Durex недостоверной 18:21, Бизнес На полигоне под Воронежем загорелись 100 га травы 18:00, Общество Путин не поверил сказавшей о низкой зарплате сотруднице «Звезды» 17:42, Общество Тренер сборной Чехии ушел в отставку после разгрома от России 17:40, Спорт Глава Хабаровского края призвал «Транснефть» подключить завод «Роснефти» 17:35, Бизнес Минфин предложил запретить россиянам проигрывать больше МРОТ в месяц 17:17, Общество NBC заявил о причастности России к «акустическим атакам» в Гаване 17:16, Политика Как производят мраморную говядину в России 17:14, РБК и Мираторг «Моська» и «пятно слизняка»: как называли Навального Усманов и Золотов 17:10, Общество  Самая универсальная верхняя одежда для осени: как носить плащи и тренчи 17:05, Pink ЦИК после выборов внес изменения в «Мобильный избиратель» 17:03, Политика Поклонская заявила о проверке пяти депутатов из-за возможных нарушений 16:46, Политика Путин поддержал поправки к законопроекту о повышении пенсионного возраста 16:43, Политика Сбербанк запустил ипотеку для покупки апартаментов на вторичном рынке 16:28, Бизнес В статусе военных решили закрепить запрет на публикацию данных в соцсетях 16:27, Общество Глава ЦИК назвала даты проведения вторых туров выборов губернаторов 16:26, Политика Политический счет: как выборы 9 сентября зафиксировали новую реальность 16:20, Мнение Путин и Си Цзиньпин вместе приготовили блины с икрой 16:10, Политика
Пользователи Viber пожаловались на неполадки в работе мессенджера
Технологии и медиа, 19:52
0
Пользователи Viber пожаловались на неполадки в работе мессенджера

В работе мессенджера Viber произошел сбой, сообщает портал Downdetector со ссылкой на жалобы от пользователей.

Пик жалоб пришелся на промежуток между 16:00 и 19:00 мск, 58% из тех, кто сообщал в Downdetector о неполадках, заявили, что мессенджер не подключается к сети, у 29% пользователей возникли проблемы с отправкой и приемом сообщений, а 12% пожаловались на проблемы с авторизацией в Viber.

По данным Downdetector, больше всего жалоб поступало из Белоруссии, Украины, Непала. Российские пользователи жаловались на проблемы в работе Viber в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде.

Ранее о временных неполадках сообщил мобильный оператор «МегаФон». В компании рассказали, что у ее абонентов могли возникнуть проблемы при звонках и выходе в интернет. Позже проблему устранили.

Теги: Viber , неполадки
Главное
МИД пообещал выстроить с Ираном «эшелонированную оборону» от санкций США Политика
Материалы по теме
Министр связи допустил блокировку Viber вслед за Telegram Политика
Роскомнадзор заявил о непричастности к сбоям в работе Viber Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter