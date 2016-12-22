Пользователи Viber пожаловались на неполадки в работе мессенджера

В работе мессенджера Viber произошел сбой, сообщает портал Downdetector со ссылкой на жалобы от пользователей.

Пик жалоб пришелся на промежуток между 16:00 и 19:00 мск, 58% из тех, кто сообщал в Downdetector о неполадках, заявили, что мессенджер не подключается к сети, у 29% пользователей возникли проблемы с отправкой и приемом сообщений, а 12% пожаловались на проблемы с авторизацией в Viber.

По данным Downdetector, больше всего жалоб поступало из Белоруссии, Украины, Непала. Российские пользователи жаловались на проблемы в работе Viber в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде.

Ранее о временных неполадках сообщил мобильный оператор «МегаФон». В компании рассказали, что у ее абонентов могли возникнуть проблемы при звонках и выходе в интернет. Позже проблему устранили.