СК начал проверку из-за посадки в Симферополе самолета с неисправностями

В Следственном комитете (СК) начали доследственную проверку из-за сообщений о посадке самолета с неисправным шасси в аэропорту Симферополя, сообщается на сайте регионального управления ведомства.

Инцидент произошел в понедельник, 10 сентября, тогда самолет, летевший из Череповца в Симферополь, сел, как отмечается в сообщении СК, с «возможной технической неисправностью выпуска передней стойки шасси». В настоящее время эксперты СК выясняют обстоятельства случившегося.

«По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — добавили в ведомстве.

Согласно данным онлайн-табло международного аэропорта Симферополь, 10 сентября туда направлялись только два рейса из Череповца, оба они были выполнены самолетами российской авиакомпании «Северсталь».

По данным собеседника ТАСС в экстренных службах, проблема была вызвана ошибкой в работе прибора, сообщавшего о неполадках с шасси, из-за этого самолет смог приземлиться в Симферополе только со второй попытки. В свою очередь, телеканал РЕН ТВ сообщает, что на борту воздушного судна было 50 пассажиров и три члена экипажа, никто из них не пострадал.