Новым ректором РГГУ назначили Александра Безбородова

Минобрнауки назначило Александра Безбородова ректором Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ), с августа 2017 года он был исполняющим обязанности главы столичного вуза, сообщается на его сайте.

«На основании приказа Министерства науки и высшего образования РФ Александр Борисович Безбородов назначен на должность ректора РГГУ», — говорится в сообщении. Безбородов стал и.о. ректора 29 августа.

Председатель Ученого совета РГГУ Безбородов — доктор исторических наук, профессор, работал в этом вузе заведующим кафедрой истории России новейшего времени.

Предыдущего главу РГГУ Евгения Ивахненко уволили в августе 2017 года, через год после того, как он был назначен на эту должность.

Позже бывший ректор РГГУ Ивахненко в беседе с РБК заявил, что его увольнение связано с имущественными претензиями Минобрнауки, которые касались использования площадей вуза, взаимодействия с филиалами и судами.

Завкафедрой социальной философии Ивахненко стал ректором РГГУ в марте 2016-го, а в феврале того года в Facebook появилось письмо директора Института филологии и истории РГГУ Павла Шкаренкова, который заявил, что Минобрнауки призывает членов ученого совета проголосовать на выборах ректора против члена «Единой России» Андрея Хазина. После назначения Ивахненко из РГГУ ушли 12 преподавателей.