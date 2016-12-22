ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 70,90 68,83 EUR Нал. 81,98 79,89 USD Бирж. 69,62 -0,95 EUR Бирж. 80,68 -1,15 USD ЦБ. 69,97 +0,11 EUR ЦБ. 81,39 +0,72 EUR/USD 1,16 -0,00 BTC/USD Бирж. 6241,20 -23,20 IMOEX 2335,19 -0,03% RTSI 1055,90 +1,19% Brent 78,63 +1,47% DJIA 26013,82 +0,61% Nasdaq 7970,07 +0,58%
Новым ректором РГГУ назначили Александра Безбородова
Лента новостей
Пользователи Viber пожаловались на неполадки в работе мессенджера 19:52, Технологии и медиа СК начал проверку из-за посадки в Симферополе самолета с неисправностями 19:42, Общество Отток капитала из России вырос почти в три раза 19:21, Экономика Новым ректором РГГУ назначили Александра Безбородова 19:20, Общество Угрозы Трампа не дают акциям расти: торги в Нью-Йорке открылись в минусе 19:04, Quote В Колумбии задержали забравшегося на здание банка руфера из России 18:56, Общество Суд продлил домашний арест двум фигуранткам «дела «Нового величия» 18:47, Общество Песков объяснил исчезновение стенограммы разговора Путина с сайта Кремля 18:41, Политика В «МегаФоне» рассказали о временном сбое 18:36, Технологии и медиа Роман Шмаков — РБК: как устроен современный рынок дата-центров 18:24, РБК и Schneider Electric ФАС признала рекламу презервативов Durex недостоверной 18:21, Бизнес На полигоне под Воронежем загорелись 100 га травы 18:00, Общество Путин не поверил сказавшей о низкой зарплате сотруднице «Звезды» 17:42, Общество Тренер сборной Чехии ушел в отставку после разгрома от России 17:40, Спорт Глава Хабаровского края призвал «Транснефть» подключить завод «Роснефти» 17:35, Бизнес Минфин предложил запретить россиянам проигрывать больше МРОТ в месяц 17:17, Общество NBC заявил о причастности России к «акустическим атакам» в Гаване 17:16, Политика Как производят мраморную говядину в России 17:14, РБК и Мираторг «Моська» и «пятно слизняка»: как называли Навального Усманов и Золотов 17:10, Общество  Самая универсальная верхняя одежда для осени: как носить плащи и тренчи 17:05, Pink ЦИК после выборов внес изменения в «Мобильный избиратель» 17:03, Политика Поклонская заявила о проверке пяти депутатов из-за возможных нарушений 16:46, Политика Путин поддержал поправки к законопроекту о повышении пенсионного возраста 16:43, Политика Сбербанк запустил ипотеку для покупки апартаментов на вторичном рынке 16:28, Бизнес В статусе военных решили закрепить запрет на публикацию данных в соцсетях 16:27, Общество Глава ЦИК назвала даты проведения вторых туров выборов губернаторов 16:26, Политика Политический счет: как выборы 9 сентября зафиксировали новую реальность 16:20, Мнение Путин и Си Цзиньпин вместе приготовили блины с икрой 16:10, Политика
Новым ректором РГГУ назначили Александра Безбородова
Общество, 19:20
0
Новым ректором РГГУ назначили Александра Безбородова

Минобрнауки назначило Александра Безбородова ректором Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ), с августа 2017 года он был исполняющим обязанности главы столичного вуза, сообщается на его сайте.

«На основании приказа Министерства науки и высшего образования РФ Александр Борисович Безбородов назначен на должность ректора РГГУ», — говорится в сообщении. Безбородов стал и.о. ректора 29 августа.

Председатель Ученого совета РГГУ Безбородов — доктор исторических наук, профессор, работал в этом вузе заведующим кафедрой истории России новейшего времени.

Предыдущего главу РГГУ Евгения Ивахненко уволили в августе 2017 года, через год после того, как он был назначен на эту должность.

Экс-ректор РГГУ рассказал об «имущественных» претензиях Минобрнауки
Общество

Позже бывший ректор РГГУ Ивахненко в беседе с РБК заявил, что его увольнение связано с имущественными претензиями Минобрнауки, которые касались использования площадей вуза, взаимодействия с филиалами и судами.

Завкафедрой социальной философии Ивахненко стал ректором РГГУ в марте 2016-го, а в феврале того года в Facebook появилось письмо директора Института филологии и истории РГГУ Павла Шкаренкова, который заявил, что Минобрнауки призывает членов ученого совета проголосовать на выборах ректора против члена «Единой России» Андрея Хазина. После назначения Ивахненко из РГГУ ушли 12 преподавателей.

Теги: РГГУ , Ректор
Главное
МИД пообещал выстроить с Ираном «эшелонированную оборону» от санкций США Политика
Материалы по теме
Ректора РГГУ уволили через год после назначения Общество
Жириновский предложил расформировать РГГУ из-за «антирусских настроений» Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter