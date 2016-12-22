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В Колумбии задержали забравшегося на здание банка руфера из России
Общество, 18:56
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В Колумбии задержали забравшегося на здание банка руфера из России

Российский руфер Павел Гогулан забрался на здание банка Bancolombia в колумбийском городе Медельин. Его задержали сотрудники правоохранительных органов. Об этом сам россиянин рассказал радиостанции Blu Radio.

Видео: bluradio.com

Руферу удалось подняться на вершину 12-этажного здания, где его уже ждали сотрудники службы безопасности банка. По словам Гогулана, его отвезли в прокуратуру, где обвинили во вторжении на частную территорию. Однако после анализа его действий, правоохранительные органы отпустили россиянина.

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Гогулан рассказал, что в настоящее время путешествует по странам Латинской Америки и уже успел подняться на 200 зданий по всему миру. По его словам, одной из следующих целей он выбрал 828-метровый небоскреб «Бурдж-Халифа» в Объединенных Арабских Эмиратах.

Теги: задержание россиянина , Колумбия , руфер
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