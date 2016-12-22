На полигоне под Воронежем загорелись 100 га травы

В Воронежской области загорелась сухая трава на территории полигона Погоново и Новоусманского лесничества, площадь возгорания составила около 100 га, сообщается на сайте регионального управления МЧС.

Информация о пожаре поступила в 12:23, на место незамедлительно отправились спасатели. «Было установлено, что происходит горение подстилки и сухой травы на площади около 100 га», — говорится в сообщении.

В МЧС отметили, что угрозы распространения огня на близлежащие здания нет, в тушении участвуют силы регионального управления МЧС, лесного хозяйства Воронежской области, Минобороны и администрации Воронежского городского круга. Всего к борьбе с пожаром привлекли 200 человек и 40 единиц техники.

«В ближайшее время запланировано применение авиации Министерства обороны», — добавили в МЧС. Там подчеркнули, что из-за погодных условий на территории Воронежской области установлен пятый, наивысший класс пожарной опасности.