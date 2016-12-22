Китай предоставит ВЭБу кредит на $1,75 млрд

Внешэкономбанк и Банк развития Китая подписали кредитное соглашение о представлении российской госкорпорации средств в размере 12 млрд юаней ($1,75 млрд), передает корреспондент РБК с Восточного экономического форума.

Глава ВЭБ Игорь Шувалов и председатель китайского госбанка Ху Хуайбан подписали соглашение в присутствии президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

В начале июня китайский госбанк подписал соглашение с ВЭБом на предоставление кредита на сумму до 65 млрд юаней (600 млрд руб.) для финансирования согласованных между сторонами проектов.

В 2015 году Владимир Путин и Си Цзиньпин подписали декларацию о форматах «Один пояс, один путь» и «Евразийская интеграция». Всего есть около 70 проектов, которые Россия и Китай могут совместно финансировать. За 11 лет ВЭБ и Банк развития Китая подписали кредитные соглашения на сумму более $10 млрд.