В тюрьмах создадут блоки для осужденных по экономическим статьям

Федеральная служба исполнения наказаний согласилась выделить в тюрьмах отдельные блоки для заключенных по экономическим статьям. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на бизнес-омбудсмена Бориса Титова.
«Мы обращались в ФСИН с таким предложением, поскольку это огромная проблема, когда они сидят вместе с уголовниками. И бизнесу всегда тяжелее сидеть в тюрьме, особенно в колонии, даже не в СИЗО», — рассказал он.
По словам Титова, первоначально предлагалось создать для бизнесменов отдельное учреждение, однако ФСИН отвергла эту идею, как требующую слишком больших инвестиций.
Омбудсмен отметил, что заключенных по экономическим статьям сажают в камеры с уголовниками, чтобы выбить признания. «Если это будет отдельный отсек, это будут экономические статьи, это будут люди одного менталитета, у них не будет уголовного прошлого, так просто посадить и выбить из них признание будет сложно», — сказал он.
Ранее Минюст объявил о разработке законопроекта, согласно которому появится возможность перевода осужденных в исправительные учреждения, расположенные недалеко от места, где живут они сами или же их родственники.