Глава Роснедр допустил перенос сроков разведки на арктическом шельфе

Глава Роснедр, замминистра природных ресурсов Евгений Киселев допустил новые переносы сроков геологоразведки на шельфе в Арктике из-за санкций. Об этом он заявил на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), сообщает корреспондент РБК.

«Это не исключено. Будем смотреть по экономической ситуации. Это же даже вопрос не санкций, а цены, себестоимости добычи нефти в Арктике. Не забывайте, что, когда мы пошли на шельф, цена нефти составляла $120 за баррель, а по определению себестоимость нефти, добываемой в ледовых арктических морях, будет намного выше», — рассказал он.

Киселев отметил, что проекты переносятся только тогда, когда можно измерить объемы сейсмики и бурения, а также затраты на них. Он пояснил, что, если цена работ несопоставима с текущими мировыми ценами на нефть, то переносятся сроки.

«Например, в Арктике для нефтедобывающих компаний переносим сроки бурения, а объемы сейсморазведки «Газпром» и «Роснефть» перевыполняют ежегодно, в прошлом году объем перевыполнения ими сейсморазведки в Арктике составил 2,5 раза от планового», — пояснил он.​