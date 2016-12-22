Против министра здравоохранения Камчатки возбудили дело о хищении

Следственный комитет возбудил уголовное дело против министра здравоохранения Камчатского края ​Татьяны Лемешко. Ее подозревают в хищении денежных средств в крупном размере, сообщается на сайте регионального следственного управления СКР.

Дело возбуждено по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, то есть хищение денежных средств в особо крупном размере), по делу проходят также учредитель неназванной коммерческой организации и его адвокат. Подозреваемые задержаны, решается вопрос о заключении их под стражу.

По данным следствия, в 2017 году Лемешко вступила в сговор с учредителем компании и представляющим его интересы юристом. Они заключили сделку по приобретению нежилых помещений по завышенной стоимости для Камчатской городской поликлиники №3.

Таким образом они похитили 22 млн руб. бюджетных средств, выделенных по государственной программе «Развитие здравоохранения Камчатского края».

Следователи провели обыски в домах фигурантов дела, в министерстве здравоохранения края, поликлинике, региональной торгово-промышленной палате и коммерческой организации.