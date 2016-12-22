В Иркутской области в школе произошло обрушение

В селе Уян Куйтунского района Иркутской области обрушилась стена перехода между блок-секциями в здании средней школы. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

Как уточнили в ведомстве, ​обрушение стены произошло в переходе, соединявшем два крыла двухэтажного кирпичного здания школы. Причиной стало разрушение поддерживающей колонны, которое повлекло проседание плит перекрытия. Жертв и пострадавших в результате происшествия нет. К месту обрушения была направлена пожарно-спасательная команда.

В школе МЧС заявили, что часть учебного здания была признана аварийной еще в 2009 году, выведена из эксплуатации и закрыта для доступа. Тем не менее после инцидента учащиеся распущены по домам. Возобновить занятия временно планируется в культурно-социальном центре села.