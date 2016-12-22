ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 71,62 69,68 EUR Нал. 82,81 80,82 USD Бирж. 70,57 +0,65 EUR Бирж. 81,83 +1,03 USD ЦБ. 69,87 +0,84 EUR ЦБ. 80,67 +0,31 EUR/USD 1,16 +0,00 BTC/USD Бирж. 6347,23 +51,43 IMOEX 2335,85 +0,60% RTSI 1043,46 -0,67% Brent 77,49 +1,35% DJIA 25857,07 -0,23% Nasdaq 7924,16 +0,27%
В Иркутской области в школе произошло обрушение
Лента новостей
В Иркутской области в школе произошло обрушение 09:11, Общество СМИ узнали о желании Кремля избавиться от главы Хакасии до второго тура 09:05, Политика Сергей Семенов — РБК: «Энергоэффективность даёт 100% окупаемости» 09:04, РБК и Schneider Electric «Аэрофлот» предупредил о снижении прибыли из-за цен на керосин 08:34, Бизнес Арестованные за заказные убийства дали показания на сенатора от КЧР 08:30, Общество В порту Магадана загорелась насосная станция 08:28, Общество Акции UC Rusal упали на 6% на фоне ожидания сокращения производства 08:09, Бизнес «Детский мир» откроет зоомагазины 07:58, Бизнес «Росатом» и «Р-Фарм» займутся совместным производством лекарств 07:56, Бизнес Экс-партнер семьи Сергея Приходько по яхт-клубу объявлен в розыск 07:40, Политика CNN узнал об ограничении использования мобильных телефонов в Белом доме 07:32, Политика Минприроды поручили создать программу добычи ресурсов в Мировом океане 07:09, Экономика Российская армия начала крупнейшие в истории учения «Восток-2018» 07:04, Общество Рынок и аналитики разошлись во взглядах на ключевую ставку ЦБ 07:00, Финансы Торгпред заявил о росте товарооборота между Россией и Южной Кореей на 30% 06:47, Экономика Экс-владелец Бинбанка начал переговоры о реструктуризации долга 06:43, Финансы Один человек погиб и 10 пострадали в ДТП с автобусом в Иркутске 06:31, Общество «Газпром нефть» в 1,6 раза подняла оценку запасов месторождения «Нептун» 06:30, Бизнес Финляндия попросила Россию смягчить правила въезда машин 06:20, Политика Главы Ростуризма и Минтранса сделали прививки против гриппа на ВЭФ 05:55, Общество Глава Роснедр рассказал о вариантах поддержки золотодобытчиков 05:53, Экономика Шохин назвал сроки подготовки перечня проектов из списка Белоусова 05:31, Бизнес Орешкин назвал два фактора для переезда компаний в российские офшоры 05:09, Экономика Business Insider включил «Адмирала Кузнецова» в рейтинг худших авианосцев 04:17, Политика «Известия» сообщили о планах ограничить долговую нагрузку россиян 04:07, Общество Новый президент Мексики пригласил на инаугурацию Путина и Папу Римского 03:55, Политика Трамп продлил введенный после терактов 11 сентября режим ЧП в США 03:30, Политика PwC оценила угрозу от телефонов топ-менеджеров для безопасности компаний 03:20, Бизнес
В Иркутской области в школе произошло обрушение
Общество, 09:11
0
В Иркутской области в школе произошло обрушение

В селе Уян Куйтунского района Иркутской области обрушилась стена перехода между блок-секциями в здании средней школы. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

Как уточнили в ведомстве, ​обрушение стены произошло в переходе, соединявшем два крыла двухэтажного кирпичного здания школы. Причиной стало разрушение поддерживающей колонны, которое повлекло проседание плит перекрытия. Жертв и пострадавших в результате происшествия нет. К месту обрушения была направлена пожарно-спасательная команда.

В школе МЧС заявили, что часть учебного здания была признана аварийной еще в 2009 году, выведена из эксплуатации и закрыта для доступа. Тем не менее после инцидента учащиеся распущены по домам. Возобновить занятия временно планируется в культурно-социальном центре села.

Теги: Иркутская область , обрушение , Школа
Главное
«Росатом» и «Р-Фарм» займутся совместным производством лекарств Бизнес
Материалы по теме
На заводе «Азот» в Кемерово из-за хлопка обрушилась крыша Общество
Из-за обрушения литейной печи в Брянске пострадали пять человек Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter