В порту Магадана загорелась насосная станция

В торговом порту Магадана произошел пожар на насосной станции нефтебазы «Магаданнефто». Об этом сообщает региональное управление МЧС.

Возгорание произошло в отдельно стоящем здании насосной станции, предназначенной для перекачки топлива из резервуаров. К настоящему моменту открытое горение ликвидировано, ведется проливка помещения. «Погибших и пострадавших нет, угрозы возгорания рядом стоящих резервуаров с нефтепродуктами нет», — заверили в ведомстве.

В тушении пожара участвовали 48 человек и 14 единиц техники. Причина пожара, виновные, ущерб устанавливаются.

Магаданский морской порт — крупнейшая на северо-востоке России незамерзающая гавань. Ее грузооборот в 2017 году составил 1,4 млн т.