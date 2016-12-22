Финляндия попросила Россию смягчить правила въезда машин

Представители таможни Финляндии в письме к таможенным властям России попросили решить проблему с въездом купленных в кредит автомобилей из-за изменений в Таможенном кодексе. Об этом говорится в сообщении на сайте финской таможни.

В письме финские таможенники предложили своим российским коллегам восстановить движение автомобилей между двумя странами до уровня, который предшествовал вступлению в силу новых изменений в законодательстве 4 сентября.

Согласно новым поправкам, собственник может ввезти на территорию страны без уплаты таможенного сбора только один автомобиль. Из-за этого десятки финнов, чьи транспортные средства находятся в залоге по кредиту у банка, столкнулись с трудностями при въезде на территорию России.

Министр внешней торговли и развития Финляндии Анне-Мари Виролайнен назвала новый российский таможенный закон странным, сообщает газета Ilta-Sanomat. Она призвала избавиться от «пограничных формальностей» и позволить туристам свободно перемещаться, а также не препятствовать торговле между двумя странами.