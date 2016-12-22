Трамп продлил введенный после терактов 11 сентября режим ЧП в США

Президент США Дональд Трамп продлил на один год режим чрезвычайного положения, введенный в стране после терактов 11 сентября 2001 года. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

«Поскольку террористическая угроза сохраняется, режим ЧП, объявленный 14 сентября 2001 года, и полномочия власти, принятые для решения чрезвычайной ситуации, должны продолжать действовать после 14 сентября 2018 года», — указывается в заявлении Трампа.

11 сентября 2001 года 19 боевиков захватили четыре пассажирских лайнера в США, два из них врезались в небоскребы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Еще один самолет был направлен на здание Пентагона в пригороде Вашингтона. Четвертый самолет рухнул в сельской местности у города Шанксвилла в штате Пенсильвания, не добравшись до столицы США.

Жертвами терактов стали 2,9 тыс. человек, ответственность за атаки взяла на себя террористическая группировка «Аль-Каида» (запрещена в России). В Нью-Йорке 9 сентября 2018 года открыли станцию метро Cortland Street, которая была уничтожена при обрушении башен Всемирного торгового центра.