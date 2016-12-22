В парижском отеле Ritz ограбили принцессу из Саудовской Аравии

В Париже у принцессы из Саудовской Аравии украли драгоценности на €800 тыс. Об этом сообщает France Info со ссылкой на источники.

По данным радиостанции, ограбление произошло 7 сентября. Принцесса не хранила их сейфе, а держала в номере отеля Ritz. Пострадавшая написала заявление в полицию. Расследованием дела занялась бригада по борьбе с бандитизмом. Полиция осмотрела место преступления, но не обнаружила признаков взлома.

4 сентября на выходе из парижского аэропорта Ле-Бурже злоумышленники похитили сумку с драгоценностями, которые стоили более €500 тыс. Пострадавшими оказались российские туристы.

По данным Le Parisien, они выезжали на автостраду на такси, однако четыре вооруженных грабителя в масках преградили им путь. Они заставили россиян отдать сумки и чемоданы, в которых были драгоценности. Также у них забрали дорогую одежду на сумму около €500 тыс.

