Игорь Ротенберг и Вексельберг вошли в комиссию по модернизации экономики

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил состав новой правительственной комиссии по модернизации экономики и инновационному развитию, сообщается на сайте правительства. О создании комиссии было объявлено в понедельник.
Медведев объявил о создании нового органа на совещании с вице-премьерами. Премьер отметил, что комиссия должна «заниматься определением основных направлений, механизмов технологического развития в стране, выбором форм и методов государственного регулирования, координацией работы органов власти», передает ТАСС.
Председателем комиссии стал сам Медведев, а его заместителями — вице-премьер Максим Акимов и помощник президента Андрей Белоусов. Ответственным секретарем назначен замглавы аппарата правительства Алексей Уваров.
В состав комиссии вошли, в частности, президент ПАО «Сбербанк России» Герман Греф, президент фонда «Сколково», председатель совета директоров группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг, сопредседатель совета фонда «Сколково» Аркадий Дворкович, председатель совета директоров ООО «РТ-Инвест Транспортные системы» (оператор системы «Платон»), владелец «Газпром бурения» Игорь Ротенберг и гендиректор Qiwi Сергей Солонин.
Из членов правительства в состав комиссии включены министр промышленности Денис Мантуров, министр финансов Антон Силуанов, глава Минэкономразвития Максим Орешкин. Из региональных руководителей — мэр Москвы Сергей Собянин и президент Татарстана Рустам Минниханов.