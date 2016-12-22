Глава Минтруда допустил продление заморозки пенсионных накоплений на год

Глава Минтруда России Максим Топилин допустил, что власти продлят заморозку пенсионных накоплений россиян до 2021 года. Об этом сообщает «Интерфакс».

«В осеннюю сессию Минфин не успевает [определиться с моделью индивидуального пенсионного капитала]. Они внесут заморозку, скорее всего, еще на один год — до 2021», — сказал Топилин.

Он отметил, что в настоящее время заморозка действует до 2020 года включительно. Топилин заметил, что ее отмена предусматривает появление в бюджете трансферта Пенсионному фонду на 2021 год, однако его нет.

В августе Максим Топилин заявил, что возвращение накопительной части пенсий потребует 500 млрд руб. из госбюджета ежегодно. Министр напомнил, что накопительную часть пенсии составляли 6% пенсионных отчислений из 22%. Оставшиеся 16% формировали страховую пенсию россиян.

