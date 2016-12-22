«Ростех» начнет производить бионанороботов для борьбы с раком

«Ростех» анонсировал запуск серийного производства «цифрового лекарства» для лечения онкологических заболеваний к 2025 году. Об этом заявил исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко на форума БИОТЕХМЕД, сообщает корреспондент РБК.

По словам Евтушенко, в настоящий момент прорабатывается соответствующий инвестиционный проект для реализации запуска.

Он отметил, что важное направление деятельности корпорации — производство оборудования для борьбы с онкологией и сердечно-сосудистыми заболеваниями. «Большие успехи в этом демонстрирует наш холдинг «Росэлектроника». Здесь ведутся разработка и производство бионанороботов для молекулярно-клеточной тераностики и систем экспресс-диагностики в онкологии. Это принципиально новые средства диагностики и терапии рака», — сказал он.

Евтушенко подчеркнул, что данные средства диагностики и лечения онкологических заболеваний являются принципиально новыми в медицине.

Он также рассказал, что новейшие сенсорные системы на основе ДНК-аптамеров, разработанные красноярскими учеными, применялись в десяти операциях по удалению опухоли головного мозга. Результаты операций показали эффективность применения новых разработок и их безвредность для организма.