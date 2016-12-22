Производители объяснили необходимость замены названия соли в магазинах

С 2019 года с полок российских магазинов исчезнет поваренная соль. Росстандарт принял решение изменить ГОСТ и обяжет производителей исключить из названия продукта слово «поваренная» и заменить его на «соль пищевую». Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на ассоциацию «Руспродсоюз», которая объединяет, в частности, всех отечественных производителей соли.

По информации издания, такие требования содержатся в новом ГОСТе на соль, который вступил в силу с 1 сентября и называется «Соль пищевая. Общие технические условия». Сам текст новых правил, указывает газета, был опубликован еще в мае. Из открытых данных Росстандарта следует, что 1 мая 2018 года был опубликован ГОСТ «Соль пищевая. Термины и определения».

Исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков пояснил, что принятое сейчас название «поваренная соль», которое применяется для всех видов соли в России, является не совсем корректным, поскольку не является характеристикой продукта и искажает смысл названия.

«Поваренной принято считать соль, полученную путем солеварения, на практике сейчас только выварочная соль проходит стадию технологического процесса выварки», — пояснил Востриков.

Во всех странах мира, по его словам, уже давно на упаковках написано «соль пищевая». «Далее в зависимости от происхождения соли, ее качества и способа производства она будет именоваться «морской», «молотой», «экстра» и так далее», — добавил он.

Как указывают «Известия», производители заверяют, что к подорожанию продукции это не приведет. Полностью «поваренная соль» исчезнет с прилавков в течение следующих трех-пяти месяцев. В «Руспродсоюзе» отметили, что в настоящее время в магазинах распродаются остатки старой соли, которую нужно реализовать.