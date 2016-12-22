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Коммунист Клычков по итогам выборов остался главой Орловской области
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Коммунист Клычков по итогам выборов остался главой Орловской области
Политика, 08:16
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Коммунист Клычков по итогам выборов остался главой Орловской области

Временно исполняющий обязанности губернатора Орловской области Андрей Клычков, представляющий партию КПРФ, одержал победу на досрочных выборах главы региона с 83,55% голосов избирателей. Об этом свидетельствуют данные Центризбиркома.

К настоящему моменту обработано 100% бюллетеней. По результатам голосования, второе место в политической гонке занял кандидат от «Справедливой России» Руслан Перелыгин с результатом 4,84% голосов. Тройку лидеров замыкает представляющий партию «Родина» Евгений Алехин с 3,99% голосов избирателей. Кандидат от ЛДПР Андрей Куницын и представитель «Патриотов России» Елена Крачнакова набрали менее 3%.

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«Единая Россия» своего кандидата для участия в выборах орловского губернатора не выставляла.

По данным ЦИК, в Орловской области зарегистрировано 630 627 избирателей. Из них проголосовало 629 773 человек. Недействительными признаны 7 тыс. бюллетеней. 

Теги: коммунист , Андрей Клычков , победа , выборы , Губернатор , Орловская область
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