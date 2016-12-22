Украинский «Мотор Сич» анонсировал новый двигатель для Ан-148

Новый двигатель для самолетов Ан-148 и Бе-200 должны запустить в серийное производство на украинском предприятии «Мотор Сич» через пять лет, рассказал журналистам на выставке «Гидроавиасалон-2018» директор предприятия Вячеслав Богуслаев, передает ТАСС

«Мы сейчас работаем над двигателем АИ-28 - это двигатель на 9,5 тонны тяги. Через пять лет он сможет заменить и Д-436ФМ, потому что он на 15% имеет лучшую топливную эффективность, лучший показатель по эмиссии, по шумам и так далее», - сказал он.

Богуслаев отметил, что запуск серийного производства намечен на 2023-2024 годы. Кроме того, «Мотор Сич» подал заявку на сертификацию нового турбовинтового двигателя МС-500С-02, для самолета L-410, используемого в региональной авиации.

В мае Богуслаев рассказывал, что из-за санкций, введенных Украиной в отношении России, объемы производства предприятия упали на 40%, а его ключевым партнером стал Китай.