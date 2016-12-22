Британская атомная подводная лодка прибыла в Средиземное море

Ударная атомная подводная лодка ВМФ Великобритании HMS Talent вошла в Гибралтарский пролив в субботу, 8 сентября, и пришвартовалась на британской военно-морской базе «Гибралтар». Об этом говорится в сообщении морской базы и Министерства обороны Великобритании, передает испанское агентство Europa Press.



Как отмечается в сообщении, прибытие подводной лодки было ранее запланировано.



Нахождение лодки в порту обеспокоило организацию «Экологи действуют». Как отметили в организации, атомная подводная лодка пришвартована в 100 м около круизного судна Celebrity Eclipse, что является риском для его пассажиров.



Экологи отметили, что планируют уведомить экипаж и пассажиров корабля по электронной почте. По словам представителей организации, британская подлодка может представлять угрозу, потому что с ней случались несчастные случаи в прошлом. Экологи полагают, что самое безопасное будет для круизного судна покинуть порт.

Подводная лодка HMS Talent типа Трафальгар была введена в эксплуатацию в мае 1990 года. Подводные лодки этого типа — многоцелевые ракетно-торпедные. Они могут развивать скорость в 32 узла (59 км/ч). Их длина составляет 85,4 м, ширина — 9,8 м.