Умер бывший депутат Госдумы Виктор Плескачевский

Бывший глава комитета Госдумы по собственности Виктор Плескачевский умер в возрасте 60 лет. Об этом сообщил депутат Владислав Резник, передает «Интерфакс».



По его словам, Плескачевский скончался утром в субботу, 8 сентября. Резник отметил, что причиной смерти бывшего депутата стала продолжительная болезнь.

Похороны Плескачевского состоятся в среду, 12 сентября, или в четверг, 13 сентября. Резник назвал его смерть большой утратой и отозвался о нем как о «светлом» и «блестящем человеке», который обладал профессиональными качествами.

Плескачевский родился 27 сентября 1956 года в Акмолинске (переименована в Астану в 1998 году, — прим. РБК) в Казахской ССР. Он был избран депутат Государственной думы в декабря 1999 года от политический партии «Единство». В 2001 году он стал председателем думского комитета по собственности. В 2003 году он снова был избран депутатом Госдумы, вошел в фракцию «Единая Россия» и снова занял поста главы этого комитета.

В 2007 году Плескачевский был переизбран парламентарием и занял пост председателя Комитета Госдумы по собственности. С 2007 по 2016 году был членом Совета Федерации. За свою карьеру Плескачевский был членом Национального банковского совета и членом коллегии Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг. Кроме того, Плескачевский занимал должность председателя правления ассоциации «Национальное объединение управляющих недвижимостью», сообщается на сайте Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).