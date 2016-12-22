Экспорт российской нефти вырос более чем на 30%

Экспорт российской нефти за период с января по июль 2018 года по сравнению с прошлогодним показателем вырос в стоимостном отношении на 34% и составил $71,24 млрд. Об этом свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС) России.
За июль экспорт составил $10,8 млрд, что на 4,4% больше, чем показатель экспорта в июле 2017 года. Отмечается, что физический объем экспорта нефти за полгода сократился на 1,3% составил 147,3 млн т.
Согласно отчету ФТС, основой российского экспорта традиционно стали топливно-энергетические товары, удельный вес которых в товарной структуре экспорта составил 64,2% (на 1,8% больше прошлогоднего показателя).
Физические объемы экспорта других товаров топливно-энергетического комплекса, в отличие от нефти, возросли: экспорт керосина — на 18,2%, каменного угля — на 9,9%, природного газа — на 6,3%, автомобильного бензина — на 2,2%.