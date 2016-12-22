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«Дочки» «Ростеха» поставят оператору санитарной авиации 150 вертолетов
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«Дочки» «Ростеха» поставят оператору санитарной авиации 150 вертолетов
Бизнес, 17:19
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«Дочки» «Ростеха» поставят оператору санитарной авиации 150 вертолетов

«Дочки» корпорации «Ростех» — «Вертолеты России», Национальная служба санитарной авиации (НССА) и «Авиакапитал–Сервис» подписали контракты на поставку 150 медицинских вертолетов. Об этом сообщается в сообщении «Ростеха», поступившем в РБК.

Договор был заключен в рамках выставки «Гидроавиасалон-2018», которая проходит в Геленджике с 6 по 9 сентября. По контракту НССА будут поставлены 104 вертолета Ансат и 46 вертолетов Ми-8АМТ в медицинском оснащении. Кроме того, были подписаны соглашения об обслуживании техники после ее продажи.

Генеральный директор корпорации «Ростех» Сергей Чемезов отметил, что 150 вертолетов — это рекордный объем заказа для санитарной авиации. Он напомнил, что развитие санавиации является одним из приоритетов национального проекта «Здравоохранение».

7 сентября НССА был торжественно передан первый медицинский вертолет Ми-8АМТ. Он оснащен оборудованием для оказания неотложной реаниматологической помощи на борту.

Корпорация «Ростех» в 2017 году предложила создать в России Единую систему санитарной авиации, инициатива была поддержана президентом Владимиром Путиным. Цель такой системы — это оказывать круглосуточную медицинскую помощь с участием санитарной авиации. Проект финансирует «Авиакапитал–Сервис». Компания в течение лет закупает вертолетную технику и передает ее Национальной службе санитарной авиации в финансовый лизинг на 15 лет.

Национальная служба санитарной авиации уже транспортирует пострадавших в Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Свердловской, Новгородской областях и Республике Карелия.

Как сообщается на сайте «Вертолеты России», Ансат — это легкий многоцелевой вертолет. Он может перевозить грузы и пассажиров, использоваться для наблюдения, поисково-спасательных, пожарных и медико-эвакуационных работ. Объем его салона — восемь кубических метров. В нем могут поместиться до восьми пассажиров и размещено оборудование.

Теги: «Ростех» , авиация , Вертолет
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