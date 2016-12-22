Стали известны сроки начала испытаний вертолета Ка-62

Сертификационные испытания нового российского вертолета Ка-62 начнутся до конца 2018 года. Об этом говорится в сообщении на сайте холдинга «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию «Ростех»).

Сейчас вертолет проходит заводские испытания. Летный образец Ка-62 6 сентября прибыл во Владивосток, преодолев 260 км, где его покажут участникам Восточного экономического форума.

Разработкой машины занимались в Арсеньевской авиационной компании «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина. Первый испытательный полет Ка-62 прошел в мае 2017 года. Тогда вертолет пролетел по кругу на скорости 110 км/ч в течение 15 минут. В полете летчики оценили работу систем электроснабжения Ка-62, бортового оборудования и силовой установки.

В «Вертолетах России» отметили, что за прошедший год конструкторы усовершенствовали корпус рулевого винта и хвостового оперения, а также установили трансмиссию типовой конструкции. По словам исполнительного директора конструкторского бюро «Камов» Владимира Макарейкина, серийное производство Ка-62 начнется в 2020 году.

Гражданский многоцелевой вертолет Ка-62 предназначен для перевозки пассажиров, оказания медицинской помощи, транспортировки грузов, патрулирования и других работ. Характеристики вертолета не раскрываются.