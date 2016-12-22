Умер сооснователь Amway Ричард Девос

Предприниматель и сооснователь корпорации Amway Ричард Девос умер на 93-м году жизни. Об этом сообщает Bloomberg.

Бизнесмен умер в своем доме в городе Ада Тауншип, штат Мичиган. Причиной смерти стало осложнение от инфекции. В 1997 году Девос перенес операцию по пересадке сердца.

В 1959 году Девос вместе со своим другом Джеем Ван Аделом основал корпорацию Amway, специализирующуюся на производстве бытовой химии и косметики. Девос занимал президентское кресло компании до 1993 года, после чего стал заниматься благотворительностью. Продажи компании в 2017 году составили $8,6 млрд, указывается на сайте корпорации. По версии журнала Forbes, состояние Девоса и его семьи оценивается в $5,5 млрд.