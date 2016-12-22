Total вышла из нефтяных проектов в Канаде

Французская нефтяная компания Total и ее партнеры решили продать проект по добыче нефтеносных песков Joslyn в Канаде компании Canadian Natural Resources за 225 млн канадских долларов ($172,5 млн). Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

Деятельность на данном месторождении была ограничена еще в 2014 году, вслед за падением цен на нефть на мировом рынке. По словам исполнительного директора компании Патрика Пуянне, данная продажа является последовательным шагом в политике Total по отказу от низкорентабельных проектов.

Перед закрытием сделка по продаже месторождения должна пройти одобрение Канадского бюро конкуренции.

Joslyn разрабатывается Total (38,25%) и его партнерами: Suncor Energy Joslyn Partnership (36,75%), Joslyn Partnership (15%) and Inpex Canada Ltd (10%). Уровень суточной добычи составляет около 100 тыс. барр. в день

Total присутствует на канадском рынке нефтедобычи с 1999 года. В 2017 году ее доля в добыче нефти в стране составила в среднем 59 тыс. барр. в день.