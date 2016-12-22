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Глава Ryanair назвал глупыми планы Польши построить аэропорт за $9,4 млрд
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Глава Ryanair назвал глупыми планы Польши построить аэропорт за $9,4 млрд
Бизнес, 09:30
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Глава Ryanair назвал глупыми планы Польши построить аэропорт за $9,4 млрд

Строительство в Польше нового центрального аэропорта в 45 км от Варшавы за $9,4 млрд будет пустой тратой денег. Об этом заявил на пресс-конференции в Варшаве главный исполнительный директор крупнейшей бюджетной авиакомпании в Европе Ryanair Майкл О'Лири, передает Bloomberg.

«Это глупый план. Его могли придумать только политики и государственные служащие», — сказал О'Лири.

По его мнению, вместо того, чтобы строить новый, польским властям следует задуматься над расширением существующих аэропортов, которые не используются в полной мере.

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Власти Польши заявили о намерении построить новый аэропорт в городе Баранов к 2027 году. По словам властей, строительство аэропорта необходимо, поскольку к 2035 году ожидается увеличение пассажирооборота воздушного транспорта страны в два раза.

Согласно плану польского правительства, новый аэропорт сможет ежегодно принимать 45 млн человек в первые несколько лет, а после дальнейшего расширения — до 100 млн. Для сравнения, действующий Варшавский аэропорт им. Фридерика Шопена в год принимает 20 млн человек, а аэропорт Варшава/Модлин, который в настоящее время обслуживает только Ryanair, — 3 млн человек. Самый большой аэропорт в Европе, лондонский Хитроу в 2017 году принял 78 млн пассажиров.

По данным Bloomberg, Ryanair планирует в следующем году увеличить количество пассажиров в 13 аэропортах Польши на 4%, до 12,5 млн человек, а также увеличить трафик в аэропорту Варшава/Модлин до 6 млн человек за счет его расширения.

Теги: Ryanair , планы , Польша , Аэропорт
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