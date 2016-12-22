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Facebook обвинил BlackBerry в краже технологии голосовых сообщений
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Facebook обвинил BlackBerry в краже технологии голосовых сообщений
Технологии и медиа, 08:50
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Facebook обвинил BlackBerry в краже технологии голосовых сообщений

Компания Facebook подала в Федеральный суд Сан-Франциско жалобу на BlackBerry, обвинив канадского производителя смартфонов в краже технологии голосовых сообщений, сообщает Bloomberg со ссылкой на материалы суда.

​118-страничная жалоба касается шести патентов, связанных с технологиями голосовых сообщений. Это не первая претензия Facebook. Компания также обвиняет BlackBerry в нарушениях авторских прав в области технологий доставки видео-, аудио- и графического контента. В марте Facebook предъявил обвинения о незаконном использовании его технологии доставки сообщений.

В то же время BlackBerry в ответ обвиняет Facebook в использовании его решений в сервисе быстрых сообщений Facebook Messenger, WhatsApp Messenger и Instagram.

На данный момент BlackBerry, бывшая одним из лидеров на рынке смартфонов на заре их появления, проигрывает в конкуренции iPhone и гаджетам на платформе Android. Попытки привлечь покупателей переходом на последнюю операционную систему (собственная ОС BlackBerry не поддерживает все популярные приложения) не увенчались успехом. В сентябре 2016 года BlackBerry заявила, что намерена отказаться от производства смартфонов в пользу софта. В то же время производство мобильных устройств пока окончательно не остановлено.

Теги: Facebook , BlackBerry , голосовые сообщения , технология
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