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В Японии выразили протест из-за мероприятий к годовщине окончания войны
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В Японии выразили протест из-за мероприятий к годовщине окончания войны
Политика, 09:00
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В Японии выразили протест из-за мероприятий к годовщине окончания войны

Япония выражает протест России из-за действий, которые противоречат позиции Токио, и японские власти будут следить за передвижением российских войск на Дальнем Востоке. Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга, сообщает газета Sankei.

«Мы будем продолжать следить за положением 28 судов российского флота, переходящих из Охотского моря в сторону Японии», — сказал он.

Япония заявила о проходе «крупнейшей» эскадры российских кораблей
Политика

Накануне в Минобороны Японии сообщали, что 28 кораблей Тихоокеанского флота ВМФ России прошли по проливу Лаперуза, разделяющему острова Сахалин и Хоккайдо. В Японии назвали эту группировку кораблей крупнейшей со времен холодной войны. При этом эскадра не входила в территориальные воды Японии.

Как отмечает Sankei, корабли должны были принять участие в памятной церемонии в честь окончания Второй мировой войны. На флоте сообщали, что проводят учения в акваториях Японского и Охотского морей, в них участвуют более 40 кораблей.

Теги: Япония , Сахалин , ВМФ России , военные корабли
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