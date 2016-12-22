Скворцова уточнила стоимость нацпроекта по здравоохранению
Экономика, 18:28
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Скворцова уточнила стоимость нацпроекта по здравоохранению
Глава Минздрава России Вероника Скворцова назвала сумму, которая пойдет на национальный проект «Здравоохранение», передает корреспондент РБК.
«На национальный проект «Здравоохранение» выделяются более 1 трлн 360 млрд рублей на шесть лет. Это огромная сумма, при этом больше половины этих средств будут израсходованы в течение первых трех лет — 2019, 2020 и 2021 годов», — сказала министр.рассказала, что правительство потратит на четыре национальных проекта 6,6 трлн руб. По ее словам, из них на «Здравоохранение» пойдут 1,5 трлн руб., на «Демографию» — 3,8 трлн руб., на «Образование» — 800 млрд руб., еще около 546 млрд руб. потратят на «Науку». Голикова отметила, что эти цифры носят предварительный характер, так как формирование бюджета на 2020 и 2021 годы не завершено.