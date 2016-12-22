Министр экономразвития Армении рассказал об инвестиционных предложениях
Экономика, 15:24
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Министр экономразвития Армении рассказал об инвестиционных предложениях
Новое правительство Армении получило инвестиционные предложения на $1 млрд. Об этом заявил министр экономического развития и инвестиций страны Арцвик Минасян, передает Armenpress.
По словам министра, данные предложения поступали от инвесторов с середины мая. «Мы пришли к выводу, что $240 млн по крайней мере реалистичны», — заметил Минасян.
Он отметил, что ведомство работает над тем, чтобы превратить их идеи в конкретные бизнес-планы.
В начале мая после протестов, вызванных назначением экс-президента страны Сержа Саргсяна на пост премьер-министра, правительство Армении возглавил Никол Пашинян. Новый кабмин был сформирован к 12 мая.