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Министр экономразвития Армении рассказал об инвестиционных предложениях
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Министр экономразвития Армении рассказал об инвестиционных предложениях
Экономика, 15:24
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Министр экономразвития Армении рассказал об инвестиционных предложениях

Новое правительство Армении получило инвестиционные предложения на $1 млрд. Об этом заявил министр экономического развития и инвестиций страны Арцвик Минасян, передает Armenpress.

По словам министра, данные предложения поступали от инвесторов с середины мая. «Мы пришли к выводу, что $240 млн по крайней мере реалистичны», — заметил Минасян. ​​

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Он отметил, что ведомство работает над тем, чтобы превратить их идеи в конкретные бизнес-планы.

В начале мая после протестов, вызванных назначением экс-президента страны Сержа Саргсяна на пост премьер-министра, правительство Армении возглавил Никол Пашинян. Новый кабмин был сформирован к 12 мая.

Теги: Армения , Инвестиции
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