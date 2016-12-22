В Минобороны Британии рассказали об угрозе ИГ из Афганистана

Великобритании угрожают боевики террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) из Афганистана, Лондон должен действовать, чтобы предотвратить нападение террористов. Об этом в интервью телеканалу Sky News сообщил глава британского Минобороны Гэвин Уильямсон.

«Мы видим, что террористические группы, действующие в Афганистане, свидетельствуют об их связях не только с Соединенным Королевством, но и со всей континентальной Европой», — сказал министр. По его словам, террористическая группировка в Афганистане оказалось более развитой, чем считалось. Телеканал отмечает, что ранее тысячи иностранных боевиков прибыли в Афганистан из Ирака и Сирии.

Как стало известно 26 августа, в афганской провинции Нангархар был нейтрализован главарь ИГ в Афганистане Абу Саад Эрхаби. Его и еще десятерых боевиков ликвидировали во время совместной наземной и воздушной операции сил безопасности Афганистана и союзников. Также были уничтожены тяжелое и легкое вооружение террористов и боеприпасы к ним.