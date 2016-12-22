СМИ узнали о планах «Яндекса» обучить «Алису» украинскому и казахскому

Разработчики голосового помощника «Яндекса» «Алиса» решили научить его белорусскому, украинскому и казахскому языкам. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

Как рассказал собеседник издания, «Яндекс» хочет обучить помощник языкам стран СНГ, где у него есть значительная аудитория. Выход иностранных версий «Алисы» возможен уже в 2019 году. Второй источник «Ведомостей» отметил, что речь идет пока что о локализации «Алисы» на украинском, белорусском и казахском языках. Официальный представитель «Яндекс» Матвей Киреев подтвердил, что компания думает о масштабировании своего голосового помощника на другие языки, однако сейчас сосредоточена в первую очередь на русском. Точных планов перевода «Алисы» он не назвал.

«Яндекс» открыл доступ пользователям мобильных устройств к своему голосовому помощнику «Алиса» в октябре 2017 года. Вторым сервисом на русском языке, действующим на территории СНГ, является Siri, однако он ограничен смартфонами с iOS, в то время как «Алиса» доступна также для устройств на Android.