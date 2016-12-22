Коммунисты в Москве провели акцию против пенсионной реформы

На проспекте Академика Сахарова прошла согласованная с властями столицы акция против повышения пенсионного возраста, организованная КПРФ.

На митинг, который закончился около 14:00, пришли 8,9 тыс. человек, сказал РБК координатор «Белого счетчика» Дмитрий Ионов. В пресс-службе ГУ МВД России по Москве РБК сообщили, что в акции приняли участие 6 тыс. человек. «Сотрудники полиции во взаимодействии с представителями Росгвардии обеспечивают охрану общественного порядка и безопасности граждан», — сказали в пресс-службе.

Претендент в мэры Москвы от КПРФ, один из организаторов акции Вадим Кумин заявил, что москвичи не должны молчать, а нынешний глава Счетной палаты Алексей Кудрин «должен признать, что за 15 лет, будучи министром финансов, напортачил». «Вместо того чтобы признать, что в Пенсионном фонде дыра, подсчитать, куда ушли деньги, они придумали пенсионную реформу», — добавил Кумин.

29 августа президент Владимир Путин выступил с предложением внести изменения в проект о пенсионной реформе, которые «максимально смягчают» реформу. Главное из предложенных Путиным изменение состоит в том, чтобы увеличить пенсионный возраст для женщин на пять, а не на восемь лет, как предлагалось ранее. Таким образом, пенсионный возраст для мужчин и женщин будем повышен одинаково, до 60 и 65 лет​ соответственно, а переход займет 10 лет — до 2028 года.