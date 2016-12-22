США отказались выплатить Пакистану $300 млн
Политика, 06:59
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США отказались выплатить Пакистану $300 млн
В Пентагоне отказались от своего решения выплатить $300 млн Пакистану, после того как пакистанские власти не смогли принять меры против боевиков. Об этом заявили в Министерстве обороны США, передает Reuters.
«Из-за отсутствия решительных действий со стороны Пакистана в поддержку Стратегии Южной Азии оставшиеся $300 млн. были перераспределены», — заявил представитель американского военного ведомства. По его словам, Пентагон потратит эти средства на другие приоритетные цели после одобрения конгрессом. Он напомнил, что ранее Конгресс отказался выплачивать $500 млн в качестве помощи Пакистану.Как отмечает агентство, эти средства были, из так называемого, фонда поддержки Коалиции. Деньги обещал выплатить американский президент Дональд Трамп в начале 2018 году. В свою очередь, Ислмабад сказал, что обеспечит безопасность для беженцев из Афганистана. Источник агентства в Пентагоне сообщили, что, возможно, США все-таки выплатят Пакистану эти деньги, если он изменить свое «поведение».
Агентство Associated Press сообщало, что США также прекратили финансирование программу помощи палестинцам. Об этом заявили в пятницу, 31 августа, в Государственном департаменте. Таким образом американская сторона сэкономит $290 млн.
США финансировали 30% Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (UNRWA), и настаивали на проведении его реформы. В своем заявлении Госдеп заявил, что США «больше не будут финансировать неоправданные и убыточные операции». В агентстве ООН заявили, что очень сожалеют и «разочарованы» таким решением Вашингтона.
Как отмечает Associated Press, в 2016 году США пожертвовали UNRWA $355 млн. Данная организация обеспечивает медицинскую помощь, образование и соцуслуги палестинцам в секторе Газа, Иордании, Сирии и Ливии. В 2018 году Вашингтон планировал перевести столько же. Администрация американского президента Дональда Трампа в январе перевела $60 млн и еще $65 должна будет отдать в UNRWA. Оставшиеся средства так и не были выделены.