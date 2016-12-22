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В Нигерии при нападении боевиков на военную базу погибли 30 человек
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В Нигерии при нападении боевиков на военную базу погибли 30 человек
Политика, 05:51
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В Нигерии при нападении боевиков на военную базу погибли 30 человек

На северо-востоке Нигерии в результате атаки исламистовна военную базу погибли 30 военнослужащих. Об этом сообщили военные источники AFP и Reuters.

Инцидент произошел в четверг, 30 августа, но известно о нем стало в воскресенье, 2 сентября, из-за того, что нападение произошло в отдаленном районе страны в деревне Зари около границы с Нигером. По данным AFP атаку совершили боевики боевиков запрещенной в России организации «Бохо-Харам». Однако, собеседники Reuters полагают, что нападение совершило ее крыло «Исламское государство в Восточной Африке», которое действует автономно с 2016 года.

По словам собеседника Reuters, бой военных с боевиками длился два часа. Но положение солдат ухудшалось, пока не прибыли истребители. Также в ходе боестолкновения пострадали 10 военнослужащих. Другой источник агентства сообщил, что погибли от 20 до 30 военных. По его словам, атака боевиков застала их врасплох.

Источник AFP рассказал, что боевикам удалось захватить военную базу. По данным собеседника агентства, террористы приехали на автомобилях и везли с собой тяжелое вооружение. Он отметил, что битва продолжалась около часа, и затем нигерийские военнослужащие отступили до прибытия подкрепления. Второй источник сообщил, что боевики успели забрать с базы оружие и военное оборудование до того, как покинули ее, когда по ним были нанесены удары с воздуха. По его словам, террористы понесли тяжелые потери.

Представитель Министерства обороны Нигерии подтвердил, что были столкновения с «Боко Харам» в деревне Зари, но не уточнил число погибших и пострадавших среди личного состава. По его словам, были уничтожены несколько боевиков «Боко Харам» и их оружие.

Теги: «Боко Харам» , Нигерия , Терроризм
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