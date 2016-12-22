Путин привел школьникам «любопытный пример» из переговорной практики

Президент России Владимир Путин рассказал о предложении главы одного из государств «договориться» без участия других сторон, сообщает «Интерфакс».

Путин отметил, что этот «любопытный пример» произошел, когда главы государств региона обсуждали одну из ключевых проблем на протяжении четырех часов. В ходе долгой дискуссии решили сделать перерыв, после которого один из лидеров обратился к президенту России.

«И вдруг один из моих коллег в присутствии других мне говорит: «Ну что мы здесь все спорим да спорим? Давай мы с тобой сейчас договоримся, а они согласятся, куда им деваться», — сказал президент на встрече в Сочи с победителями школьных олимпиад 2017/​2018 учебного года.

При этом президент добавил, что существуют стандартные схемы ведения переговоров, однако все люди ведут себя по-разному. Это зависит от воспитания и опыта.

На встрече со школьниками в образовательном центре «Сириус» Путин также признался, что в детстве не мечтал стать президентом. На вопрос о том, видел ли он себя на этой должности в школьные годы, Путин ответил шуткой. «Конечно, видел, спал и видел», — сказал российский лидер. В то же время Путин добавил, что в детстве любил находиться в коллективе.