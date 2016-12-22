В России вступили в силу изменения в получении новых загранпаспортов

В России с 1 сентября вступили в силу изменения в получении загранпаспортов нового поколения, упрощающие процедуру их оформления.
Теперь биометрические загранпаспорта будут выдавать как минимум в одном многофункциональном центре (МФЦ) предоставления государственных услуг в округах и административных центрах, население которых превышает 50 тыс. человек.
При этом для получения загранпаспорта нового поколения необходимо подать заявление через МФЦ, что можно сделать через интернет. Документ будет оформляться в территориальном отделении МВД, однако выдадут его в том же центре госуслуг.
В 2009 году Дмитрий Медведев, бывший в то время президентом России, подписал закон, разрешивший выдавать россиянам загранпаспорт сроком на 10 лет. При этом он должен содержать электронные носители информации, включая биометрические. В то же время гражданам России продолжили выдавать паспорта старого образца, срок действия которых составляет пять лет. В 2015 году Госдума разрешила россиянам иметь два загранпаспорта.