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В Калифорнии полицейские застрелили актрису сериала «Скорая помощь»
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В Калифорнии полицейские застрелили актрису сериала «Скорая помощь»
Общество, 03:38
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В Калифорнии полицейские застрелили актрису сериала «Скорая помощь»

Полиция города Южная Пасадена, штат Калифорния, застрелила актрису американского телесериала «Скорая помощь» Ванессу Маркес. Об этом сообщает газета Los Angeles Times.

Отмечается, что хозяин дома, где проживала Маркес, вызвал полицию из-за нервного приступа актрисы, страдавшей психическим заболеванием. По словам полицейских, они полтора часа убеждали Маркес дать медикам оказать ей помощь, но актриса наставила на них пистолет. Полиция открыла огонь по женщине, позднее выяснилось, что оружие было игрушечным. В настоящий момент правоохранители устанавливают все детали происшествия.

Ванесса Маркес прославилась благодаря роли медсестры Венди Голдман в сериале «Скорая помощь», который выходил с 1994 по 2009 годы. Актриса снялась в нескольких эпизодах сериала в 1994-1997 годах. В 2005 году она снялась в одном из эпизодов реалити-шоу «Вмешательство».

Теги: Калифорния , актриса , смерть
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