И.о. главы ДНР заявил о неизменности внешнеполитического курса республики

Внешнеполитический курс самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), направленный на интеграцию и «перспективу присоединения к большой России», останется неизменным. Об этом заявил и.о. главы ДНР Дмитрий Трапезников, сообщает «Донецкое агентство новостей» (ДАН).

По его словам, данный курс поддержали «друзья» ДНР из разных стран, которые высказались по поводу «теракта украинских спецслужб».

Трапезников заверил, что после гибели главы ДНР Александра Захарченко «сбоев не будет». «Каждое обещание Александра Захарченко народу ДНР будет выполнено. Все действующие программы повышения качества жизни населения будут продолжены», — отметил Трапезников.

«Все государственные службы будут работать в штатном режиме. Все социальные гарантии <…> будут осуществляться в прежних объемах. Также будут продолжены масштабные программы перезапуска промышленности Донбасса», — подчеркнул и.о. главы ДНР.

Захарченко погиб 31 августа во время взрыва в донецком кафе «Сепар». Тогда же, по разным данным, пострадали по меньшей мере 11 человек, в том числе министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев («Ташкент»). После нападения силовики ДНР задержали нескольких «диверсантов», подозреваемых в причастности к покушению на Захарченко.