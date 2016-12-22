Марадона обратился к Лукашенко словами «спасибо, что дали мне работу»

Бывший член сборной Аргентины Диего Марадона поздравил президента Белоруссии Александра Лукашенко с днем рождения и поблагодарил его за предоставление работы. Об этом он написал в своем аккаунте в Instagram.
«Поздравляю президента Белоруссии Александра Лукашенко с днем рождения и говорю спасибо за то, что дал мне возможность поработать в его стране», — сказал футболист.
Марадона отметил, что на следующей неделе приступает к своим обязанностям в футбольном клубе «Динамо-Брест», правление которого он возглавил.
В мае стало известно о подписании контракта Марадоны с брестским клубом. Он рассчитан на три года. Аргентинец будет заниматься вопросами стратегического развития клуба и взаимодействовать со всеми его подразделениями.
В июле Марадона посетил Брест, где посмотрел матч чемпионата Белоруссии с участием своей команды.