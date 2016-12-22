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Глава Южной Осетии назвал гибель Захарченко «государственным терроризмом»
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Глава Южной Осетии назвал гибель Захарченко «государственным терроризмом»
Украинский кризис, 21:50
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Глава Южной Осетии назвал гибель Захарченко «государственным терроризмом»

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов считает гибель главы самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко доказательством того, что террор на Украине стал государственной политикой. Об этом говорится в сообщении на его сайте.

Бибилов также заявил, что украинские спецслужбы давно «охотились» за Захарченко. «Он был целью номер один, потому что этот сильный, мужественный человек возглавил освободительную войну народа Донбасса и мешал планам Украины по его захвату», — говорится в заявлении президента. Он также подчеркнул, что Захарченко был убит, как и другие представители ДНР, «по-подлому», «не на поле боя». Бибилов также выразил уверенность, что исполнители и заказчики убийства будут наказаны.

Видео: «Россия 24»

Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в донецком кафе «Сепар». Еще три человека пострадали. Одним из них является министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев. Следственный комитет России завел дело по ч.3 ст.361 УК (акт международного терроризма, повлекший причинение смерти человеку). Исполняющим обязанности главы ДНР был назначен вице-премьер Дмитрий Трапезников.

В связи с гибелью Захарченко выразил соболезнования президент России Владимир Путин. Он назвал убийство главы ДНР «подлым». Путин также отметил, что организаторы убийства намеревались дестабилизировать ситуацию в Донбассе, но «этого у них не получится». Депутат Верховной рады Антон Геращенко заявил, что гибель Захарченко может быть инсценировкой.

Теги: Южная Осетия , Александр Захарченко , терроризм
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