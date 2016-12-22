Советник Захарченко назвал возможных организаторов его убийства

За убийством главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко стоят те, кто убил командира батальона «Сомали» Михаила Толстых (Гиви) и одного из командиров ополчения Арсена Павлова (Моторола). Об этом заявил советник лидера ДНР Александр Казаков, сообщает «РИА Новости». Он отметил, что «вариант только один».

Захарченко погиб в результате взрыва в донецком кафе «Сепар» 31 августа. Источники «РИА Новости» и «Интерфакса» сообщили, что причиной смерти главы ДНР стала черепно-мозговая травма, полученная при взрыве. Также в результате инцидента пострадали еще три человека, одним из которых является министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев.

В администрации ДНР назвали случившееся терактом. По мнению официального представителя МИД России Марии Захаровой, к убийству Захарченко может быть причастен киевский режим, который «решил перейти к кровавой бойне». Руководитель аппарата главы Службы безопасности Украины (СБУ) Игорь Гуськов заявил, что лидер ДНР мог быть убит в результате криминальных разборок или был ликвидирован спецслужбами России. Депутат Верховной рады Антон Геращенко сказал РБК, что убийство Захарченко может быть инсценировкой.

Моторола погиб при взрыве в лифте его дома в октябре 2016 года. В феврале 2017-го был убит Гиви. По окну его кабинета выстрелили из реактивного огнемета «Шмель». По словам Захарченко, к его убийству причастны те, кто занимался подготовкой покушения на Моторолу.