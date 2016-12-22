В Верховной раде не исключили инсценировку гибели Захарченко

Депутат Верховной рады и бывший советник главы МВД Украины Антон Геращенко в разговоре с РБК сказал, что гибель главы самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко «может быть инсценировкой».

«Пока у меня не будет 100-процентного подтверждения смерти Захарченко, я не буду в это верить. Это может быть еще одной инсценировкой. Я буду ждать информации от своих каналов, и посмотрим, что будет на похоронах, кого вообще хоронить будут», — считает Геращенко.

31 августа в донецком кафе «Сепар» произошел взрыв, после чего начался пожар. В результате взрыва погиб Александр Захарченко, еще три человека пострадали. Одним из пострадавших является министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев (Ташкент). По данным источников «РИА Новости» и «Интерфакса», причиной смерти Захарченко стала черепно-мозговая травма, полученная при взрыве.

В администрации ДНР назвали случившееся терактом. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РБК, что к убийству Захарченко может быть причастен киевский режим, который «решил перейти к кровавой бойне». Руководитель аппарата главы Службы безопасности Украины (СБУ) Игорь Гуськов заявил, что Захарченко мог быть убит в результате криминальных разборок или был ликвидирован спецслужбами России.