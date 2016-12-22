ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 68,78 66,84 EUR Нал. 79,81 77,70 USD Бирж. 67,43 -0,81 EUR Бирж. 78,23 -1,40 USD ЦБ. 68,04 -0,04 EUR ЦБ. 79,50 -0,18 EUR/USD 1,16 -0,01 BTC/USD Бирж. 7051,30 +190,70 IMOEX 2345,85 +0,64% RTSI 1092,29 +1,56% Brent 77,50 +0,08% DJIA 25918,94 -0,26% Nasdaq 8095,58 +0,09%
В Верховной раде не исключили инсценировку гибели Захарченко
Лента новостей
Путин назвал подлым убийство главы ДНР Захарченко 20:38, Политика Советник Захарченко назвал возможных организаторов его убийства 20:26, Политика Захарченко планировал поехать на похороны Иосифа Кобзона 20:21, Общество Глава ВТО ответил Трампу словами «без паники» 20:12, Экономика В Верховной раде не исключили инсценировку гибели Захарченко 20:02, Политика Голикова назвала точную стоимость смягчения пенсионной реформы 20:00, Экономика В ДНР рассказали о гибели Захарченко от ранения в голову 19:49, Общество Португальский футболист Кардозу перешел из «Тонделы» в «Динамо» 19:46, Спорт В Донецке пообещали отомстить за убийство Захарченко 19:42, Политика СБУ озвучила версии убийства Захарченко 19:31, Политика В администрации ДНР назвали взрыв в кафе Донецка терактом 19:19, Общество Чем запомнился Александр Захарченко. Фотогалерея 19:15, Фотогалерея  После гибели Захарченко МИД заявил о «кровавой бойне» в Донбассе 19:13, Политика Очевидица рассказала об обстоятельствах гибели Захарченко 19:03, Политика Проект Lisk успешно запустил основную сеть: цена токена выросла 18:59, Крипто Патриарх Кирилл рассказал о встрече с патриархом Константинопольским 18:44, Общество Tencent подешевела на $20 млрд после решения КНР бороться с близорукостью 18:41, Бизнес После взрыва на заводе в Нижегородской области пропали два человека 18:39, Общество США внесли российский НИИ молекулярной электроники в санкционный список 18:35, Экономика «Наши молитвы с тобой»: главное из стенограмм бесед Клинтона и Ельцина 18:28, Политика Усэйн Болт впервые вышел на поле в футбольном матче 18:25, Спорт Посольство США ответило на слова о «фактическом прекращении» выдачи виз 18:23, Политика Погиб глава ДНР Александр Захарченко 18:20, Политика СМИ опубликовали фотографии новых iPhone и Apple Watch 18:15, Технологии и медиа Улюкаева госпитализировали в колонии 17:52, Общество «М.Видео» закрыла сделку по покупке российского бизнеса MediaMarkt 17:50, Бизнес МИД назвал спекуляцией статью о банковских операциях посольства в США 17:45, Политика ФСИН рассказала об обучении сестер Хачатурян по видеосвязи в СИЗО 17:44, Общество
В Верховной раде не исключили инсценировку гибели Захарченко
Украинский кризис, 20:02
0
В Верховной раде не исключили инсценировку гибели Захарченко

Депутат Верховной рады и бывший советник главы МВД Украины Антон Геращенко в разговоре с РБК сказал, что гибель главы самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко «может быть инсценировкой».

«Пока у меня не будет 100-процентного подтверждения смерти Захарченко, я не буду в это верить. Это может быть еще одной инсценировкой. Я буду ждать информации от своих каналов, и посмотрим, что будет на похоронах, кого вообще хоронить будут», — считает Геращенко.

31 августа в донецком кафе «Сепар» произошел взрыв, после чего начался пожар. В результате взрыва погиб Александр Захарченко, еще три человека пострадали. Одним из пострадавших является министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев (Ташкент). По данным источников «РИА Новости» и «Интерфакса», причиной смерти Захарченко стала черепно-мозговая травма, полученная при взрыве.

Чем запомнился Александр Захарченко. Фотогалерея
Общество

В администрации ДНР назвали случившееся терактом. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РБК, что к убийству Захарченко может быть причастен киевский режим, который «решил перейти к кровавой бойне». Руководитель аппарата главы Службы безопасности Украины (СБУ) Игорь Гуськов заявил, что Захарченко мог быть убит в результате криминальных разборок или был ликвидирован спецслужбами России.

Погибшие командиры из ЛНР и ДНР Еще 7 фото
Фотогалерея

Теги: Александр Захарченко , взрыв , Донецк
Главное
Путин назвал подлым убийство главы ДНР Захарченко Политика
Материалы по теме
В Донецке пообещали отомстить за убийство Захарченко Политика
СБУ озвучила версии убийства Захарченко Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter