В Донецке пообещали отомстить за убийство Захарченко

Председатель Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что Донецк отомстит за убийство главы ДНР Александра Захарченко. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.

Пушилин добавил, что убийство Захарченко является «очередной агрессией со стороны Украины».

Захарченко погиб в результате взрыва в кафе «Сепар» в Донецке 31 августа. После взрыва в заведении начался пожар. В результате произошедшего еще три человека пострадали, включая министра доходов и сборов ДНР Александра Тимофеева (Ташкент).

Источник в правительстве ДНР сообщил РБК, что мощность сработавшего у кафе взрывного устройства составила 800 г в тротиловом эквиваленте. В администрации самопровозглашенной республики назвали произошедшее терактом.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РБК, что к убийству Захарченко может быть причастен киевский режим. Она также отметила, что Украина «решила перейти к кровавой бойне».