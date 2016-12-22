После взрыва на заводе в Нижегородской области пропали два человека
Общество, 18:39
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После взрыва на заводе в Нижегородской области пропали два человека
Два работника оборонного предприятия в городе Дзержинске в Нижегородской области, где произошел взрыв, пропали без вести, следует из сообщения управления Следственного комитета (СК) по региону.
По факту происшествия следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК (нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Ведется расследование причин взрыва.
Ранее стало известно, что на оборонном заводе им. Свердлова в городе Дзержинске Нижегородской области произошел взрыв и пожар. Жертвами стали три человека. Четыре человека госпитализированы.