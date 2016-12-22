«Автодор» раскрыл стоимость проезда по новому участку трассы М-11

Стоимость проезда по новому участку трассы М-11 Москва — Санкт-Петербург протяженностью 40 км составит 100 руб. при расчете наличными или по банковской карте и 80 руб. при расчете по транспондеру. Об этом сообщается на сайте «Автодора».

Согласно сообщению, с учетом скидок для участников программы лояльности T-pass стоимость составит 72 руб. «Каждый километр пути по этой дороге в Подмосковье будет стоить для постоянного пользователя меньше 2 руб.», — отметила пресс-служба «Автодора».

Рабочее движение по участку 58–97 км М-11 откроется 1 сентября. Он позволяет объехать подмосковные Клин и Солнечногорск. На маршруте есть два съезда — на Пятницкое шоссе и Московское большое кольцо. Разрешенная скорость на участке составит 110 км/ч., впоследствии ее планируется увеличить до 130 км/ч.

В июне был открыт участок М-11 в Тверской и Новгородской областях (с 334-го по 543-й км). Он продолжил участки М-11 в Тверской области (50 км в обход Торжка и 70 км в обход Вышнего Волочка). Стоимость проезда по нему для легковых автомобилей составляет от 356 до 660 руб.